Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Rovagnati morto nel castello di famiglia, aperta un’inchiesta: i resti dell’elicottero tra la nebbia

Parma, 6 febbraio 2025 –, 41 anni, erede dell’azienda di salumi, ècon altre due persone precipitando con il suo elicottero A109 poco dopo le 19 di ieri a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, nella tenuta di. Quella che visitava abitualmente di mercoledì. Con lui sono morti i piloti. Uno schianto nella, al momento sembra senza testimoni. In campo i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con diverse squadre e i carabinieri. Le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Parma. Il fattoreLe foto mostrano ie una fitta, presente dal pomeriggio nella zona. L’oscurità e la scarsa visibilità potrebbero aver provocato la tragedia? Ancora presto per arrivare alle conclusioni.