Lorenzo Rovagnati morto | l’elicottero che decolla poi la tragedia Cosa è successo in quei momenti

, amministratore delegato dell’azienda di salumi nota per il Gran Biscotto, ha perso la vita a soli 41 anni in un tragico incidente aereo. L’imprenditore, erede di Paolo, si trovava a bordo di un elicottero che è precipitato nella serata di mercoledì 5 febbraio nei pressi di Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Insieme a lui, hanno perso la vita anche i due piloti.L’impatto si è verificato in un’area appartenente alla storica tenuta della famiglia, un luogo legato alle attività imprenditoriali del gruppo. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera,è precipitato in una radura senza provocare incendi. Le prime ipotesi suggeriscono che la scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia e all’oscurità abbia avuto un ruolo determinante nella, causando anche altri incidenti stradali nella zona.