Lapresse.it - Lorenzo Rovagnati morto in incidente, da Trussardi a Balocco: tutti gli industriali scomparsi tragicamente

Leggi su Lapresse.it

Da Enrico Mattei a Pietro Ferrero, passando per ie Alberto. Il nome di, 41enne erede dello storico salumificionell’che a Noceto (Parma) ha coinvolto l’elicottero sul quale era a bordo con altre due persone, è l’ultimo in ordine di tempo tra quelli degliitaliani che hanno perso la vitagliÈ il caso di Enrico Mattei, fondatore dell’Eni che rivoluzionò l’industria energetica italiana. Il 27 ottobre 1962 Mattei èin unaereo avvenuto nei pressi di Bascapè, in provincia di Pavia, in circostanze mai del tutto chiarite e oggetto di numerose speculazioni. Era a bordo di un velivolo anche Luca Giovanni Fossati, proprietario e presidente dell’azienda alimentare Star,l’8 ottobre 2001 nel disastro aereo di Linate.