Ilgiorno.it - Lorenzo Rovagnati, lo choc dell’azienda per il giovane imprenditore “buono, onesto ed operoso”. Lutto in Brianza: “Una perdita difficile da accettare”

Biassono (Monza e) – Sgomento e dolore. Laè sottoper la tragica scomparsa di, uno degli eredidi salumi di Biassono (Monza e). All’indomani del terribile incidente in elicottero in provincia di Parma dall’impresa arriva il messaggio di cordoglio: “ha appreso attonita l'improvvisa scomparsa del Dottor, rimasto coinvolto in un incidente in cui hanno perso la vita anche i due piloti". "L'intera comunità dell'azienda, in ogni parte del mondo, si stringe attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore", hanno fatto sapere dal gruppo agroalimentare, che dallaha saputo conquistare i mercati mondiali. La tragedia a Castelguelfo di Noceto, 41 anni, è morto con altre due persone precipitando con il suo elicottero A109 poco dopo le 19 di ieri a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, nella tenuta di famiglia.