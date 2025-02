Tvzap.it - Lorenzo Rovagnati, cosa non torna dell’elicottero precipitato: le ipotesi

Leggi su Tvzap.it

Tragico incidente nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025. Un elicottero èintorno alle 19 a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma e le tre persone a bordo sono morte. Una delle vittime è, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi, erede del fondatore Paolo. Altre due persone sono morte nello schianto. Come è potuto succedere? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Malore fatale sulla metro in Italia, si accascia davanti a tutti e muoreLeggi anche: Incendio all’aeroporto in Italia, fiamme sotto la torre di controllo: voli sosIncidente in elicottero a Castelguelfo di Noceto, tre vittimeLo schianto è avvenuto in un’area della tenuta del castello di Castelguelfo di Noceto, che è di proprietà della famiglia. Il velivolo è caduto schiantandosi nei campi poco dopo il decollo.