Milanotoday.it - Lorenzo Rovagnati, chi era l'erede dell'azienda di salumi morto in elicottero (e in attesa di un bimbo)

Leggi su Milanotoday.it

Dolore e sconcerto per la morte di, numero uno del notoficioieri sera in un incidente in. Il velivolo è caduto intorno alle 19.20 nel parmense. Altre tre le persone a bordo, nessuno è sopravvissuto. In questo ore stanno arrivando tanti messaggi di.