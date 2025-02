Biccy.it - Loredana Lecciso e Alberto Matano parlano del Grande Fratello a La Vita in Diretta

Mentre Myrta Merlino su Canale 5 parlava di reali inglesi,su Rai1 commentava il.conospite in studio. È tutto vero.Dopo aver fatto vedere ail best of del suo percorso televisivo,le ha fatto una domanda su Amanda. “Dopo tanta sovraesposizione hai deciso di rallentare con la televisione, ora però c’è tua sorella Amanda che è nella Casa del“. “Io sono la sua fan numero uno” – ha risposto– “Ne ero certa, conosco molto bene lei, però sto apprezzando la sua forza, la sua tenacia e il suo essere se stessa, sempre e comunque“.A questo puntoha aggiunto: “Ho sentito che Luca Calvani, che è appena uscito l’altro giorno, mi ha detto che Amanda è una persona straordinaria, io non la conosco, però ti faccio i complimenti, perché detto da lui che ha passato tutti questi mesi insieme, vuol dire che è proprio così“.