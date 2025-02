Internews24.com - Longhi avvisa: «Fiorentina Inter? Viola penalizzati, ma anche cambiando il regolamento…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneBrunoha detto la sua sulle difficoltà di formazione dellaverso la partita di questa sera contro l’di Simone Inzaghisi è espresso su, le dichiarazioni sui problemi di formazione dei, rimaneggiati dopo il calciomercato di gennaio e i tanti cambi fatti:ALTERNATIVE – «Non ci si può fare niente, non penso ci siano alternative. Questo è legato al fatto che il recupero sia stato fissato dopo la sessione estiva di calciomercato. Sefosse stata in calendario a settembre si sarebbe sicuramente recuperata entro la fine anno. In questo modo laavrebbe potuto schierare gli stessi giocatori che aveva all’inizio del match»CONSEGUENZE – «È capitato successivamente al mercato e questo ha delle conseguenze.