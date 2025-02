Iltempo.it - L'offensiva delle solite toghe rosse: "Da Nordio deriva pericolosa"

Il Guardasigilli assicura che il governo non arretra sulla riforma della giustizia e lelanciano la contr, sbandierando il solito spauracchio del rischio per l'indipendenza. E lo fanno strumentalizzando l'informativa sul caso Almasri del ministro Carlo, il quale, secondo la corrente di sinistra di Magistratura democratica, avrebbe lanciato una sorta di pizzino ai giudici di tutto il mondo. «Il messaggio è chiaro: nessuna autorità giudiziaria, nazionale o sovranazionale, potrà emettere atti sgraditi alla maggioranza politica di turno, e se ciò avverrà l'atto giudiziario sgradito sarà in qualche modo vanificato nei suoi effetti e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso verrà additata all'opinione pubblica come nemica della nazione», scrive in una nota Md, parlando di «, rispetto alla quale tutta la comunità giuridica, tutti coloro che hanno a cuore la democrazia liberale, dovrebbero prendere posizione».