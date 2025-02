Lanazione.it - Lo stadio sarà una “torcida“ tutta bianca

Leggi su Lanazione.it

pienone al ‘Picco’, per il match Spezia-Palermo, in programma domenica alle ore 15. Probabile si superi il record stagionale di presenze registrato nel derby contro la Carrarese, allorquando al ‘Picco’ si presentarono in 10354 (nel recente match contro il Sassuolo i presenti sono stati 10112). La curva Ferrovia, già sold out da martedì, si presenterà con il nuovo look della copertura, anche se l’inaugurazione ufficiale avverrà nel successivo match contro il Catanzaro del 23 febbraio, data entro la quale saranno ultimati i lavori di illuminazione, dell’impianto fonico e di altre chiusure laterali. Il colpo d’occhio che si presenterà ai presentieccezionale: unobellissimo, modello british, gremito in ogni ordine di posto. Attesi anche molti palermitani, ieri erano 600 i tifosi rosanero in possesso dei biglietti di ingresso.