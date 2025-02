Sport.quotidiano.net - Lo Stabbia Ciclismo festeggia i 50 anni

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Cerreto Guidi (Firenze), 6 febbraio 2025 - Ci sarà anche David Pratelli noto attore, imitatore e conduttore televisivo, alla grande serata di sabato sera 8 febbraio presso il Circolo 23 Agosto di, dove il gruppo ciclistico locale festeggerà i 50di attività. “Mezzo secolo di storie e passioni” dice il presidente Luciano Benvenuti che le ha vissute tutte dal 1974 ad oggi, in quanto fu uno dei fondatori della società ciclistica. Sarà un vero e proprio Revival con inizio alle 19,30 al quale sono stati invitati tutti gli atleti che hanno indossato la maglia delloin questi 50di attività. Una vera e propria rimpatriata per ricordare trascorsi ed episodi. Una mega festa a confermare l’impegno profuso nella diffusione dele per i valori di determinazione, responsabilità e socialità, che hanno caratterizzato il lungo percorso compiuto dalla società.