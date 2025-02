Lidentita.it - Lo spaccio di droga a Roma, i pusher nelle strade e su auto a noleggio: 10 arresti

Leggi su Lidentita.it

Stretta per la sicurezza della Capitale con un blitz operato dai carabinieri contro lodi. Dieci persone arrestate per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, una per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato e un uomo segnalato per possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente ad uso personale. È . Lodi, ie su: 10L'Identità.