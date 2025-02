Sport.quotidiano.net - L’Mb Team cade e perde la vetta. L’Arena Metato ne approfitta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Alla nona giornata arriva la prima sconfitta stagionale delche costa la testa della classifica. Contro il Villa Diletta/Bayern Versilia è uno 0-3 che non lascia scampo a scuse. "Sconfitta meritata", ammette Giovanni Berlingeri. Logica la soddisfazione fra i vincitori, a segno con Marku e Cipollini nel primo tempo e ancora con Marku nella ripresa. "Vittoria meritata", conferma Simone Giaconi. Sale in testacampione in carica. Contro la Real Nocchi è un 5-0 griffato Da Silva, Motroni, Bargi, Traina e Valentini. Tiene la scia lo Sconvolts che, con Benassi, regola il Torcigliano Socoedi 1-0. "Partita equilibrata e bella", commenta Adriano Pasquini. Borraccino e Del Ry firmano il 2-0 dell’Scs Bianchi/Mda sull’Hotel Virginia. Colpo del Discobolo Croce Verde sul GO 77/Passi per 3-1.