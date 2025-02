Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: meneghini pronti a dimenticare la prestazione con il Bayern Monaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:49 L’assenza di Mirotic e di Causeur sicuramente si faranno sentire. Gli score delle squadre fin qui non sono stupendi: 13-12 pere 12-13 per.18:45 La zona playoff termina, ovviamente, alla 10ª piazza. E coach Messina, questo, lo sa bene. Obbligatorio non sbagliare questa sera per non trovarsi a remare per difendere l’ultimo posto utile.18:43 Scontro (quasi) diretto quello che va stasera in scena alla Zalgirio Arena in Lituania, sede del. Le squadre si attestano al 10° posto () e al 13° ().Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, match didivalido per la 26esima giornata. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, match didivalido per la 26esima giornata.