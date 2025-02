Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 87-89, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini espugnano la Zalgirio Arena, Leday mostruoso da 26 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi difendono anche Nico Mannion, 21, e Shamon Shields da 17. Tra le mura domestiche spiccano le prestazioni di Francisco, da 29, e di Walker da 22.Prestazione incredibile diche va a vincere in casa delloin Lituania. UnZachda 26trascina i ragazzi di Coach Messina che trova, così, ossigeno in vista dei playoff.Finisce qui!! L’espugna la Lituania con uno Zachincredibile. Time out di Messina.Due decimi ancora da giocare. Incredibile.87-89 Tripla delallo scadere!!84-89 1/2 per lui dalla lunetta.Due liberi per Sharon Shields.vicinissima ad una vittoria importantissima.Palla persa di Francisco.84-87fa 13/13.Ulanovas manda in lunetta Zach.84-86 Dentro 2/2 per Walker.