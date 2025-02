Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 55-65, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: via con il secondo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-67 2/2 per Smailagic.Butkievicius da 3, solo ferro. Prova a smanacciare il rimbalzo Ricci ma trova la mano dell’avversario. 2 tiri liberi per i lituani.58-67 Realizzato il gioco da tre.57-67 Ci pensa Walker con una bella veronica sotto canestro. Potenziale gioco da tre.55-67 Battuto Brazdeikis da Shields, +12!!Terza stoppata di Gillespie questa sera. Sta iniziando ad intimidire gli avversari !!Gli arbitri puniscono il tocco di Bolmaro su Walker.55-65 Palleggio, arresto e tiro di Dimitrijevic!!!55-63 Tocco vincente di Sirvydis sotto canestro.53-64 0/2 di Bolmaro, si rimane sul +10.Brazdeikis spende un altro fallo. Questa volta in lunettacon Bolmaro.Inseguimento di Walker, arriva il fallo su Bolmaro da parte di Dunston.53-63 Stefano Tonut!!! Di nuovoa +10!!Sbaglia poi Francisco il pallonetto, e fallo delin difesa.