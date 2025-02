Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 42-50, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: via con il secondo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAButkevicius in modalità Bulldozer. Fallo e palla ancora una volta a.44-52 272 Per lui.Fallo in difesa dell’, due tiri liberi per Walker.Stoppatona di Gillespie!!!!!42-52 Trova Mannion una palla vagante in area piccola, +10.Avvitamento di LEday, non trova il canestro. Palla toccata dal, però. Palla in attacco per.Ci prova subito Shiuelds, fuori la tripla.20:03 Ci siamo, ricominciata la partita!19:58 A breve la ripresa. A +8 sui padroni di casa, fondamentale per Messina mantenere la concentrazione.19:58 Sono 16 i punti fin qui di Francisco, miglior realizzatore del. 18, invece, i punti di Leday per la franchigia milanese.19:56 Losta tirando da 3 con una percentuale di realizzo del 44% mentre perla statistica scende al 30%.