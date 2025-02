Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 31-36, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al via il secondo quarto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out chiamato da Trinchieri.31-39 Sbaglia Smailagic da 3. Arriva un’altra spallata dell’che fa +8 con Shields.31-37 A segno Leday con il libero.31-36 Possibile gioco da tre di Leday!!! Che numero!Palla regalata ad Armoni Brooks da Ulanovas. costretto al fallo Sirvydis.31-34 Dunston galleggia in aria e porta altri 2 punti in casa lituana.Solo ferro per Mannion da 3. Poi Gillespie con troppa violenza allunga il braccio per prendere la palla a Francisco.Energico l’intervento di Dunston. Fallo in attacco per cercare di recuperare palla.29-34 Risponde però Armoni Brooks da 3!!!29-31 Che martello da 3 Francisco!!! Il migliore tra i lituani! Stupenda.26-31 Rarissimo errore in lunetta di Shields. Solo 1/2.Esagera Brazdeikis, altri due tiri liberi per