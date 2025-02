Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato guida la fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Quando mancano 107 chilometri al traguardo, i battistrada conservano il vantaggio di 3 minuti e 30 secondi sul gruppo.13.57 Samuele, in compagnia di altri 4 corridori, stando ladella giornata.13.53 I 5 fuggitivi: Samuele(Team Polti VisitMalta), Vicente Rojas (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk), Quentin Bezza (Wagner Bazin WB) e Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH).13.50 Dal chilomtro 120 il percorso inizierà a salire con 2 GPM della montagna di seconda categoria e l’arrivo presso l’Alto Partegat13.47 Il gruppo non sembra voler ricucire subito lo svantaggio dai battistrada. Il loro vantaggio sale a 3 minuti e 10 secondi.13.44 La squadra di Matyas Kopecky, il Team Novo Nordisk, ha l’età media più bassa di tutte le altre squadre della: 23.