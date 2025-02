Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato guadagna sul gruppo principale

14.12 Sempre 5 gli attaccanti: Samuele(Team Polti VisitMalta), Vicente Rojas (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk), Quentin Bezza (Wagner Bazin WB) e Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH).14.09 Vantaggio dei 5 corridori in testa che sfiora i 4 minuti14.06 Il miglior debuttante allaa laè stato Tadej Pogacar, vincitore nel 2020.14.03 Oltre l'Italia con Samuele, le nazioni rappresentate dai fuggitivi sono: Francia (Quentin Bezza), Spagna (Sinuhé Fernandez), Repubblica Ceca (Matyas Kopecky) e Cile (Vicente Rojas)14.00 Quando mancano 107 chilometri al traguardo, i battistrada conservano il vantaggio di 3 minuti e 30 secondi sul.13.57 Samuele, in compagnia di altri 4 corridori, sta guidando la fuga della giornata.