Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: in testa il duo Fernandez-Kopecky

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:37 Al momento sono inSinuhée il ceco Matyascon un vantaggio di 1:16 sul gruppo15:35 Cadute per il cileno Vicente Rojas della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè nel gruppo di15:35 Il gruppo continua a rosicchiare terreno sui fuggitivi che ora vantano ancora 2:15 di vantaggio15:32 Si è ridotto ulteriormente il gap tra i fuggitivi e il gruppo.15:29 Si avvicina ancora il gruppo, adesso a +2:50.15:27 Il gruppo si avvicina sempre di più. Ora lo scarto è di +2:50. Non ci sono tuttavia ancora mosse significative15:23 Intanto si riduce ancora il gap tra i cinque attaccanti e il gruppo: +3:20.15:21 inizia la prima salita dellaodierna, quella del Coll de Rates.15:19 Ricordiamo che nella classifica dei migliori scalatori odierna sono previsti 57 punti.