Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: Il gruppo ha ripreso i fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:03 Ilè compatto. Si attendono le mosse degli uomini di classifica in vista del finale.16:00 Mancano meno di 25 chilometri alla fine della. Si avvicina la salita finale di Alto Partegat. Ilha.15:57 Il vantaggio della coppia di testa scende a 14 secondi.15:54 La La UAE Team Emirates-XRG è la squadra che ha ottenuto fin qui il maggior numero di vittorie, 5, davanti alla Red Bull – BORA – hansgrohe e alla Q 36.5 Pro Cycling Team con 415:51 La UAE Team Emirates-XRG traina il. Il vantaggio del duo di testa scende a 25 secondi.15:48 Scende a 46 secondi il vantaggio del tandem di testa sul.15:45 Lo sprint per il Coll de Rates è stato vinto dal ceco Matyas Kopecky davanti allo spagnolo Sinuhé Fernandez, terzo il francese Quentin Bezza.