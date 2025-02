Oasport.it - LIVE Vavassori-Alcaraz 1-2, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: c’è un break per l’iberico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In rete i rovescio del.15-30 Errore con la voèe di rovescio del’azzurro.15-15 Servizio vincente.0-15 Stecca di rovescio il pinerolese.1-3 Altro rovescio out di Wave.A-40 Slice vincente.40-40 Non risponde di rovescio.30-40 Stecca di dritto.30-30 Servizio e dritto.15-30 Errore di, dritto.15-15 Servizio e dritto, si difende l’azzurro.sbaglia l’attacco di dritto poi!15-0 Prima vincente di.1-2 Prima vincente.A-40 Largo il passante di rovescio del.40-40 Lunga la difesa in controbalzo.A-40 Largo l’attacco sicon il dritto.40-40 Doppio fallo.A-40 Attacco slice del’azzurro e punto.40-40 Ace (3°).40-A Di dritto. Palla.40-40 Palla corta in rete.40-30 Ace (2°)!!30-30 Errore con lo slice di