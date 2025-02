Oasport.it - LIVE Vavassori-Alcaraz 0-1, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: inizio con break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Di dritto. Palla.40-40 Palla corta in rete.40-30 Ace (2°)!!30-30 Errore con lo slice di.30-15 Ace (1°).15-15 passa ancora di rovescio.15-0 Fuori la risposta di rovescio.0-2 A zero e con un gran passante di rovescio.40-0 Servizio vincente.30-0 argo Il dritto difensivo15-0 Prima vincenti.0-1 Si allarga il dritto carico di.30-40 Passa di dritto.30-30 Lunga la risposta di rovescio di.15-30 Demi volèe in rete.15-15 In rete o slice dell’azzurro.15-0 Servizio e voleè alta di Wave.19:36 Tra un minuto si parte, inizia l’italiano in battuta.Giocatori in campo19:25 Ancora pochi minuti e sarà secondo confronto diretto, il primo l’ha vintoin due set19:22 L’azzurro si è brillantemente qualificato ed ha poi approfittato nella giornata di ieri de ritiro di Felix Auger Aliassime, quando il punteggio era sul 6-7, 6-4.