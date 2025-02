Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2025 in DIRETTA: Venier beffa Brignone, tra poco Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.50 Male Suter, quarta a 1.26. Adesso la favorita n.1: Lara Gut-Behrami.11.49 Suter al primo intermedio è dietro di 0.06, al secondo 0.17.11.48 Adesso le due svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami.11.47spegne subito l’entusiasmo azzurro. Si porta al comando con un decimo su Federica. Eccole le austriache in casa.11.46paga solo 0.05 al primo intermedio, è molto scorrevole. L’austriaca è in vantaggio di 0.18 al secondo rilevamento.11.46 Difficile trovare imperfezioni nella discesa dell’azzurra. Ma stiamo calmi. Adesso l’austriaca Stephanie.11.45 MAGNIFICA! Federicasi porta al comando con la bellezza di 1.12 su Gauche! L’azzurra mette pressione a tutte!11.43 Al primo rilevamentoè avanti di 0.