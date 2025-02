Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, Pirovano col pettorale n.2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.23 I pettorali delle outsider più pericolose: 3 Haaser, 4 Gisin, 16 Robinson, 18 Weidle-Winkelmann, 20 Aicher, 23 Johnson, 26 Blanc, 30 Vonn.11.21 I pettorali delle favorite: 6 Brignone, 7 Venier, 8 Suter, 9 Gut-Behrami, 10 Lie, 11 Goggia, 12 Ledecka, 14 Macuga, 15 Huetter.11.18 La pista non è invece per niente favorevole a Brignone, anche se l’azzurra è cresciuta tantissimo nei tratti di puro scorrimento. Il pendio appare più adatto per Goggia.11.16 Fa tanta paura la svizzera Corinne Suter, donna da grandi appuntamenti. L’elvetica è stata campionessa del mondo di discesa nel 2021 e olimpica nel 2022. Anche invanta due allori iridati: bronzo ad Are 2019, argento a Cortina 2021. E’ molto in forma, ce la aspettiamo nelle prime 5 posizioni.