Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2025 in DIRETTA: Goggia e Brignone sfidano Gut-Behrami. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE AIDI SCIDALLE 9.30Il programma e ladelfemminile deiBuongiorno e benvenuti allatestuale delfemminile in programma a Saalbach (Austria), valevole per idi sci: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 40 atlete da 19 Paesi.In casa Italia saranno ben cinque le azzurre al via nella gara odierna, in quanto Marta Bassino è la campionessa iridata in carica della specialità, ed oltre a lei si porteranno al cancelletto di partenza anche Laura Pirovano, Federica, Sofiaed Elena Curtoni.Le cinque italiane al via avranno pettorali bassi, essendo tutte racchiuse nei primi due gruppi di merito: Laura Pirovano partirà con il numero 2, Marta Bassino con il 5, Federicacon il 6, Sofiacon l’11 ed Elena Curtoni con il 13.