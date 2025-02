Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2025 in DIRETTA: Brignone seconda a 1 decimo dall’oro virtuale, quarta Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.02 Macuga in vantaggio di 0.09 al primo intermedio, ma al secondo è dietro di 0.09.12.01 Vediamo se ora l’americana Lauren Macuga farà saltare il banco.12.01 Elena Curtoni settima a 76 centesimi.12.00 Al primo intermedio l’italiana è dietro di 0.07, al secondo di 0.44. Niente medaglia.11.59 Ledecka perde tantissimo nel finale ed è quinta a 63 centesimi. Adesso l’ultima azzurra rimasta: Elena Curtoni.11-58 Al primo intermedio Ledecka ha lo stesso tempo di Venier, al secondo è dietro di 0.07.11.57a 3 decimi secchi. Irestano stregati per la bergamasca. Tante piccole imperfezioni qua e là per la bergamasca. Ora la ceca Ester Ledecka.11.55 Al primo rilevamento l’azzurra è dietro di 0.07, al secondo di 0.