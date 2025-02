Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Mondiali 2025 in DIRETTA: Brignone, l’oro sfuma per un decimo? Quinta Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.07 Sono scese tutte le favorite. Al comando l’austriaca Venier con 0.10 sue 0.24 su Macuga e Lie.a 0.30, ottava Curtoni a 0.76, 12ma Bassino a 1.63, ultima Pirovano a 1.72.12.06 Huetter nona a 91 centesimi.12.05 Huetter dietro di 0.06 al primo intermedio e 0.34 al secondo.12.04 Macuga è terza al traguardo a 24 centesimi da Venier, pari merito con Lie. Al momento dunque c’è un doppio bronzo, esattamente come ai2023 (quando proprio Lie giunse terza insieme a Huetter). L’Austria vuole completare il trionfo: c’è Cornelia Huetter.12.02 Macuga in vantaggio di 0.09 al primo intermedio, ma al secondo è dietro di 0.09.12.01 Vediamo se ora l’americana Lauren Macuga farà saltare il banco.12.01 Elena Curtoni settima a 76 centesimi.