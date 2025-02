Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Mondiali in DIRETTA: Paris e Casse spingeranno o resteranno nascosti?

Buongiorno e benvenuti alla della della libera maschile di Saalbach, valevole per il Campionato del Mondo 2025 di sci. Sulle nevi austriache proseguono i training degli uomini jet mentre la manifestazione ha già assegnato le prime medaglie con il parallelo a squadre andato in scena martedì e vinto da una magnifica Italia. Nuova occasione dunque per i partecipanti alla iridata per testare condizioni di neve, tracciato e materiali. Italia che cerca uno squillo dai due uomini di punta, ovvero Dominik e Mattia, chiamati ad offrire la miglior gara della stagione nel momento che conta. I due posti restanti saranno contesi da Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni, che dovranno impressionare i tecnici durante le prove cronometrate.