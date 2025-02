Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Mondiali in DIRETTA: Casse pennella nel finale ed è primo! Cresce Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DEIDI SCIDALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA9.51: Von Allmen ha 51 centesimi di vantaggio all’intermedio9.50: Buonadell’azzurroche alza un po’ il piede dall’acceleratore nele chiude settimo a 64 centesimi dalla testa9.49: 6 centesimi di vantaggio perall’intermedio9.48: 1?25 di ritardo per il canadese Crawford che è 11mo. Ora9.46: Qualche frenata ma anche linee non ideali per lo svizzero Murisier che chiude decimo a 1?19 da. Non parte Kriechmayr che sta gestendo i problemi fisici dopo la caduta di Wengen9.45: 2 decimi di ritardo per Murisier all’intermedio9.44: Qualche errore per lo sloveno Hrobat che chiude in ritardo a 91 centesimi dalla vetta, nono9.