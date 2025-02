Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Mondiali in DIRETTA: Casse fra i migliori, guida ancora Cochran-Siegle, Cresce Paris

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DEIDI SCIDALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.02: Ritardo pesante per il francese Muzaton che è 18mo ultimo a 1?99 dalla testa10.00: Anche l’austriaco Striedinger perde qualcosa di troppo nel finale commettendo anche un errore sul salto: 1?22 il suo distacco da, è 11mo10.00: Striedinger a 31 centesimi di ritardo all’intermedio9.59. Quaqlche frenata di troppo nel finale per il norvegese Sejersted che accumula un ritardo di 1?74 ed è 16mo9.58: 13 centesimi di ritardo per Schieder all’intermedio9.57: Perde tanto nel finale ma si rialza completamente prima del primo salto l’azzurro Schieder che chiude a 1?48 ed è 13mo9.56: 41 centesimi di ritardo per Schieder all’intermedio9.