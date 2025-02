Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli svetta davanti a Quartararo. Bagnaia migliora e precede Marc Marquez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.51no i tempi di Joan Mir e di Ena Bastianini, rispettivamente in decima (+1.067) e diciottesima posizione (+1.858), in sella alla Honda e alla KTM Tech3.09.50rientra ai box dopo una buona serie di giri.09.49 Arrivano poi notizie da Sky Sport che ha potuto interloquire con il Team Manager della Ducati, Davide Tardozzi, facendo il punto della situazione sul materiale provato: “La specifica del motore non è ancora promossa definitivamente. Anche la carena è stata apprezzata ma non ancora deliberata, ci stiamo prendendo il nostro tempo. Le decisioni finali saranno a Buriram. Nuovo telaio? Potremmo provarlo domani“.09.48completa un giro in 1:58.276, nonndo il suo temponte.09.47è rientrato ai box, probabilmente avendo fatto solo un check rispetto al problemante.