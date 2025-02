Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli svetta davanti a Quartararo. Bagnaia cade, problema tecnico per Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.39 Nuovamente sul tracciato anche, per cui l’attività riprende in maniera interessante.09.37 Nel frattempo tornano in pistao Bezzecchi con l’Aprilia, attualmente undicesimo, econ la Ducati. Risolti i problemi tecnici dalla scuderia di Borgo Panigale.09.36 Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Martin. Il campione del mondo in carica, caduto ieri nel corso del primo giorno di prove sull’Aprilia, ha riportato una doppia frattura alla mano destra e al piede sinistro. L’iberico tornerà quest’oggi in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico.09.34 Non ci sono aggiornamenti sulla natura deloccorso alla Ducati GP25 di. Vedremo se ci saranno novità in questo senso.