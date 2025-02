Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli precede Quartararo, Bagnaia scivola nell’ultima curva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.30 Primi segnali di Maverick Vinales. Lo spagnolo prima segna un 1:59.193, quindi migliora ancora in 1:58.924 ed è 12° a 1.714.04.27 Di nuovo in pista Fermin Aldeguer e Jack Miller. Prosegue su buoni tempi Alex Marquez che chiude in 1:58.103, quindi 1:58.046.04.24 Chiude un giro in 1:58.853 Alex Marquez che prosegue nel suo lavoro. 12 giri completati per lo spagnolo. Ancora fermo Pedro Acosta, mentre Enea Bastianini è 18° a 2.844 davanti a Maverick Vinales.04.21 Alex Rins migliora e si porta al sesto posto a 1.065 dain 1:58.275.torna ai box senza particolari conseguenze.04.18 Johann Zarco sale in quinta posizione 928 millesimi da.04.15 Brad Binder migliora in ogni settore e si porta al sesto posto a 1.477 da