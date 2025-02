Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli precede Quartararo, Bagnaia 7° prosegue su run brevi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.15 Brad Binder migliora in ogni settore e si porta al sesto posto a 1.477 dainizia a spingere. Record nel T2 per 6 millesimi, quindi diventano 113 di ritardo nel T3, quindi chiude con una scivolata nell’ultima curva!04.12 Al momento sulla pista malese troviamo 26° e 44° sull’asfalto con le nuvole che rendono meno torrida la situazione. I piloti ne approfittano e proseguono nel lavoro. Di nuovo in zione Fabioe Pecco.04.09 Francescotorna in pista ma per un solo giro. Francospinge ancora, piazza il record nel T1, e T3 eanche nel T4 con il miglior tempo in 1:57.210 e 114 millesimi su.#Day 2 is ON! @Pecco#ForzaDucati @pic.twitter.com/c2eDB1Jf5u— Ducati Corse (@ducaticorse) February 6,04.