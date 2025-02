Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli in vetta davanti a Quartararo, Bagnaia torna in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.27 Marc Marquez migliora e fa segnare un 1:58.598 e sale in 10a posizione a 1.388. Peccodopo un giro di raffreddamento si rilancia e chiude in 1:58.641 ed è 12° a 1.431.06.24 Riecco Pecco! Il pilota del team Ducati Factoryin scena dopo la scivolata. Chiude il suo 15° giro in 1:58.995 e inizia subito forte. Marc Marquez risponde in 1;58.672.06.21 Situazione meteo sempre più torrida. Atmosfera a 33°, asfalto che schizza addirittura a 56°. Di nuovo inMarc Marquez.06.18 In questo momento introviamo le due KTM del team Red Bull di Brad Binder e Pedro Acosta, mentre Michele Pirro gira in 2:00.649 e 2:00.827.06.15 Un solo giro per Francoche rimane al comando in 1:57.210 con 114 millesimi sudopo 31 giri.