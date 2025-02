Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli in vetta davanti a Quartararo, Bagnaia più lontano, riparte l’attività

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.28 Secondo pilota a scendere in pista durante questo pomeriggio: si tratta di Brad Binder.8.25 Ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi si è dichiarato dispiaciuto della caduta del suo compagno di squadra Jorge Martin: “E’ stata una caduta strana, potevamo lavorare bene insieme“.8.22 L’unico ad aver girato nel pomeriggio fino a questo momento è Alex Marquez, ancora fermi tutti gli altri.8.19 Qualche istantanea di Luca Marini e Joan Mir con la Honda:The hotday yet..! pic.twitter.com/rCLXIl0q9F— Honda HRC Castrol –(@HRC) February 6,8.16 Marquez è tornato ai box dopo aver fatto tre giri.8.13 Buon passo per Marquez che scende già a 1:57.952.8.10 Subito bene Alex Marquez che fa 1:58.414: in questo momento lo spagnolo è in terza posizione.