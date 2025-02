Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli in vetta davanti a Quartararo, Bagnaia 13°, piloti in pausa pranzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.18 Tutto ancora tace in pista: al comando c’è sempre Francoa Fabio.7.15 Siamo a metà giornata e la maggior parte deisi è presa la.7.12 Torna ai box anche: pista in questo momento completamente sgombra.7.09 L’unico che sta girando è propriodopo la caduta di circa un’ora fa: passo costante sotto l’1’59”.7.06 Subito un buon 1:59.048 perche cerca di migliorare la sua attuale tredicesima posizione.7.03 Torna in pista anche Pecco: girano insieme quindi le due Ducati factory in questo momento.7.00 Marquez che sta mano a mano abbassando i suoi riferimenti ed è andato sull’1:59 basso nell’ultimo giro.06.57 Di nuovo in pista Marc Marquez che inizia in 1:59.905, mentre Michele Pirro chiude il suo 22° giro in 2:00.