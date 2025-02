Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli guida le fila. Bagnaia in top-5, Marc Marquez lavora sul set-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37 Parlando di quanto è accaduto finora, Ducati sicuramente protagonista. La GP24 di Francosi è molto ben comportata, mentre il feeling di Francescoè in crescita con la GP25, dopo la caduta che c’era stata nella prima parte di questo day-2.10.35 Ci sono problemi con il sistema di cronometraggio in questo momento, quindi non vi possiamo dare gli aggiornamenti che arrivano dalla pista in termini di tempi sul giro.10.34 Pedro Acosta scavalca Enea Bastianini e si porta in tredicesima posizione a 1.238 dalla vetta.10.32 Meno di 30? al termine di questa seconda giornata di.10.31 Si migliora Enea Bastianini con la KTM Tech3: il romagnolo è ora in tredicesima posizione a 1.322, immediatamente alle spalle di(12°).