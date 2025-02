Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Morbidelli comanda davanti a Quartararo, Bagnaia cade

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.04 Come mostrato dal collega Simon Patterson, l’attività in pista si concentra sulla lettura della telemetria.Convinced that learning to understandtelemetry is basically like learning to read the Matrix pic.twitter.com/nRoaRjhzLN— Simon Patterson (@denkmit) February 6,09.02 Francescofermo ai box, come tutti in questo momento, dopo essere incappato in una caduta all’ultima curva. Nulla di grave per Pecco, ma chiaramente del crash si sarebbe fatto volentieri a meno.A small crash for Peccoat the last corner #pic.twitter.com/GdPWbhP0UB— Crash(@crash) February 6,09.00 Due ore allo sre del tempo di questo day-2 a. Poca attività in questo momento, con i piloti intenti a rifocillarsi e a trarre anche spunto dai tempi fin qui ottenuti.