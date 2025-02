Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia inizia bene il Day-2, comanda Fermin Aldeguer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.21 Al momento in azione solo Miguel Oira, che si porta al quarto posto 579 millesimi da, e Alex Rins che procede con 2 secondi di ritardo.03.18, dopo l’ottimo inizio di ieri, sale subito in vetta in 1:58.990 con 10 millesimi su. Lo spagnolo si rilancia e piazza nuovi record. Scende a 1:58.740.03.15 Dopo un buon inizio Peccodecide di tornare subito ai box. Alle sue spalle Franco Morbidelli a 311 millesimi, poi Brad Binder a 381.03.12 Peccoprosegue nel suo run e scende a 1:59.000 con Marco Bezzecchi che si porta a 1:59.603. Le condizioni meteo di: parzialmente nuvolo e 26°, 35° sull’asfalto.03.09 Peccoparte con un 1:59.426 con 501 millesimi su Marco Bezzecchi e 603 su Franco Morbidelli, poi Jack Miller e Alex Rins.