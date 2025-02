Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: a Faenza la sfida tra azzurre e tedesche

20:19importante quella di oggi, valida sostanzialmente per vincere il girone al 90%, salvo ulteriori complicazioni. L'si presenta per questa ragione con un roster che non lascia molto spazio all'immaginazione, ma all'esperienza di chi ha già vissuto anche in modo molto esteso la vita azzurra.20:16 Questo invece il gruppo dellache affronterà la partita di oggi:#1 Alexis Peterson (1995, 1.65, Playmaker, Besiktas – Turchia)#3 Alexandra Wilke (1996, 1.70, Guardia, Rutronik Stars Keltern)#4 Laura Zolper (2001, 1.70, Playmaker, Sheffield – Gran Bretagna)#7 Jennifer Crowder (1996, 1.64, Playmaker, Costa Masnaga)#8 Nyara Sabally (2000, 1.87, Ala, Fenerbahce – Turchia)#11 Marie Gulich (1994, 1.95, Ala, Taiyuan – Taiwan)#13 Leonie Fiebich (2000, 1.