Oasport.it - LIVE Italia-Germania 79-60, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre vincono partita e girone! Pan in grande serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di!Ultimo appuntamento per ledomenica alle 16:00 contro la Cechia in quel di Brno.TOP SCORER –: Pan 21;: Sabally 15FINISCE QUI: L’VINCE LAE ILI! Confermato il divario dell’andata di fatto, 53-70 ad Amburgo e 79-60 a Faenza contro unache, tolte le quattro big, non riesce ad avere praticamente nulla dalle altre.79-60 Due facili di Trucco, +19 quando siamo nell’ultimo minuto.77-60 Tripla di Hartmann mentre Capobianco richiama in panchina per gli applausi Zandalasini e Cubaj.77-57 Rubata di Cubaj su Geiselsoder per il +20!Colpita allo stomaco anche Pan, gomitata per prendere spazio da parte di Peterson, ma in questo caso in un punto davvero doloroso.