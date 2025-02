Oasport.it - LIVE Italia-Germania 60-44, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: magistrale terzo quarto delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-48 Penetra con successo Fiebich.64-46 Gran canestro di Andrè, 4 di fila per lei!62-46 Rimbalzo in attacco di Andrè e sono due in allontanamento!60-46 Due abbastanza facili di Geiselsoder.Inizia l’ultimo.TOP SCORER –: Pan 12;: Guelich 1260-44 CECILIA ZANDALASINI CON LA TRIPLA DA SETTE METRI E MEZZO! Che punto esclamativo per chiudere il!Timeout chiamato da Capobianco, cui evidentemente non piace quest’interruzione del flusso fluido azzurro. 18? a finedopo che Verona è riuscita a provocare una palla a due che in area FIBA equivale a possesso.Ultimo minuto del.57-44 Appoggio di Peterson.57-42 1/3 Keys.Fallo di Sabally sulla tripla di Keys, è ildella numero 8 tedesca e sono anche tre liberi con 2? da giocare nel