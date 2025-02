Oasport.it - LIVE Italia-Germania 38-38, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: parità ad alti ritmi a metà gara

21:23 Ultimi due minuti prima dell'inizio del terzo quarto.21:20 Valutazione leggermente a favore della: 44-49, ma l'di fatto non ha concesso nulla a rimbalzo offensivo. Si fatica a contenere Guelich, meno decisiva del previsto Nyara Sabally, per l'posta una Zandalasini che apre sempre il gioco è Francesca Pan che si mostra in ottima serata.21:17 Va ricordato il fatto che, dopo le, e dopo evidentemente il sorteggio, il centro delle attenzioni azzurre sarà Bologna per il girone di qualificazione dal 18 al 21 giugno, uno dei quattro che porteranno alla fase a eliminazioneal Pireo.21:14 Prima della partita di stasera, si è giocata l'altra del raggruppamento. E il risultato è importante, perché l'81-66 della Cechia sulla Grecia significa che, vincendo, l'avrà la certezza assoluta di chiudere al primo posto il girone I a prescindere dalla partita di Brno di domenica.