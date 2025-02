Oasport.it - LIVE Italia-Germania 36-32, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: Pan lancia le azzurre a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMeno di 1? a fine, Capobianco si gioca l’ultimo timeout del periodo.Pasa si fa stoppare da Fiebich, dall’altra parte però Peterson ha molta sfortuna nell’appoggio.38-38 2/2 Sabally, parziale 0-6.Trucco prova a difendere sulla partenza di Sabally, però abbassa il braccio e sono due liberi. Bonus anche esaurito dall’.38-36 Ottima uscita dal timeout tedesca con Peterson.Timeout in campo al PalaCattani con 3’16” all’intervallo.38-34 Primi due di Zolper nella partita.38-32 Pan in allontanamento,al massimo vantaggio sul +6!Difesa azzurra intensissima, costretta all’infrazione dei 24 laproprio mentre scocca la.36-32 Gran cosa di Andrè che attacca Guelich e appoggia con la destra!34-32 Finta di tiro di Peterson da tre, salta l’avversaria, tira dai sei metri e realizza.