Oasport.it - LIVE Italia-Germania 12-13, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: Guelich e Zandalasini, lotta nella lotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGeiselsoder non trova un ultimo tiro complicato,che mette la testa avanti dopo aver dovuto subire per tutto il primo quarto.23-21 VERONA! Prende la penetrazione centrale ed è sorpasso!Fiebich tocca un passaggio a tagliare il campo, prima della rimessa timeout chiamato da Capobianco.21-21 2/2 Pan.Sabally si sacrifica per fermare la transizione di Pan, ma non riesce a star totalmente ferma: secondo fallo per lei, bonuse liberi per la giocatrice della Reyer Venezia.19-21 Primo canestro di Pan! Ultimo minuto del quarto.17-21 Brutta persa azzurra, dall’altra parte partenza di Fiebich che non ha opposizione verso canestro.17-19 Peterson trova il canestro in entrata.17-17 ANCORA MADERA DA TRE! E arriva la parità!14-17ha vita facile nel mismatch con Fassina, giro e appoggio.