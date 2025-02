Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: si parte a Faenza!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-8 Fiebich prova a battere Zandalasini, ci riesce e appoggia in avvicinamento a canestro.4-6 Zandalasini con il suo classico palleggio arresto e tiro dadi sei metri.2-6 Sabally dal centro del pitturato, e attenzione perché lei ha parecchio da dire quando ci si avvicina a canestro.2-4 Guelich contro Keys, in appoggio con la sinistra l’ex Venezia.2-2 Finta di Fassina che fa saltare l’avversaria e si crea lo spazio per la conclusione dalla media.0-2 Palla a due, primo possessoe immediatamente a segno in sottomano Guelich.20:29 Squadre in campo, si comincia tra pochissimo!20:27 QUINTETTI –: Villa Fassina Zandalasini Keys Cubaj;: Wilke Peterson Fiebich Guelich Sabally20:25 Finita la cerimonia, con tanto di inno di Mameli eseguito da Laura Reani, una più che buona carriera e soprattutto tanta musica nel suo sangue (non sono stati rari i suoi accenni musicali sui profili social).