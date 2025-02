Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air Aspen 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli seconda ad una run dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:50 Salto altissimo di Dylan Deschamps, che cade rovinosamente. Nessuna conseguenza per fortuna per il nordamericano, che potrà provarci tra poco nella terza ed ultima run.18:48 Splendido triple 1800 in leftside per Mac Forehand, che si riscatta ed ottiene lo score di 92.75 sbloccando il tabellino personale. Arriva anche un leftside butter 1980 pazzesco di Matej Svancer. L’austriaco porta a casa altri 95.00 punti volando al comando con 190.25. Sarà difficile batterlo.18:46 Problemi nell’atterraggio per il canadese Noah Porter Maclennan, che porta a casa solo 61.75 punti per un totale di 152.50. Terza posizione provvisoria per il nordamericano alle spalle di Ragettli e Forer.18:44 Altro errore per Birk Ruud. Il norvegese saluta così la gara, mentre prova a riaccendersi Konnor Ralph.